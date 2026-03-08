сегодня в 19:20

В Рязани женщина угрожает соседке из-за случайной «интимки» в чате дома

В Рязани девушка по ошибке отправила интимную фотографию в чат дома. Ее начала преследовать и угрожать расправой обиженная соседка, сообщает Baza .

История началась в конце февраля. Анастасия Н. собиралась отправить возлюбленному фото в нижнем белье, чтобы поднять настроение.

Она промахнулась переписками, и послала «интимку» в чат дома. Девушка не заметила случившегося и отложила смартфон.

Через некоторое время Анастасия увидела, что снимок отправился в домовой чат. Мужчины случившееся оценили положительно. Однако соседка сказала, что в чате состоит ее супруг, увидевший «интимку».

Следовательно, женщина решила наказать девушку. Она начала писать и звонить Анастасии, чтобы найти ее и расправиться с ней.

