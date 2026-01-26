В РГУТИС отпраздновали День студента

Ко Дню студента в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС) прошли праздничные мероприятия. В мероприятиях принял участие Сбер. Студенты с большим интересом включились в интеллектуальную программу: соревновались в решении филвордов, отвечали на вопросы интерактивных викторин и конкурсов.

Михаил Языков, заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Мы рады принять участие в таком значимом событии, как День студента. Это прекрасная возможность наладить контакт с молодыми талантливыми ребятами, которые завтра станут профессионалами своего дела», — отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Он уточнил, что важно поддерживать студенческие инициативы и способствовать развитию будущих лидеров индустрии гостеприимства и туристического бизнеса.

«Такие дни помогают отвлечься от повседневной учебы и погрузиться в атмосферу праздника. Сегодня мы узнали много нового и весело провели время. Спасибо университету и Сберу за организацию такого веселого и полезного события!» — поблагодарила студентка РГУТИС Анастасия.