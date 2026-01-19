В РФ за полгода создали новый автомат АК-12К для штурмовиков

Концерн «Калашников» разработал и запустил в серию компактную версию автомата АК-12 — модель АК-12К — всего за полгода, учитывая пожелания военных, которые служат в зоне СВО, сообщает ТАСС .

Генеральный директор предприятия и член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников сообщил, что недавно заказчик одобрил начало производства и поставок нового компактного штурмового автомата, который специально создан для удобства бойцов, действующих в условиях плотной городской застройки.

Лушников рассказал, что за полгода им удалось разработать автомат и организовать крупносерийное производство для нужд штурмовых войск. Он подчеркнул, что успех стал возможен благодаря учету отзывов военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Таким образом, была создана практически новая и эффективная модель оружия, которая теперь есть в распоряжении российской армии.

