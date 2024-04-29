В РФ утвердили правила получения статуса для художников-ювелиров

Российский кабмин утвердил правила получения официального статуса для художников-ювелиров. Это поможет специалистам стать полноправными участниками рынка драгоценных камней и металлов, сообщает пресс-служба правительства.

Для получения статуса мастер должен соответствовать установленным требованиям. Так, он обязан продолжать традиции и развивать новые направления, иметь опыт участия в конкурсах, выставках и иных культурных мероприятиях отрасли.

Кроме того, у него должно быть не менее трех ювелирных изделий, прошедших опробование и клеймение государственным пробирным клеймом, изготовленных вручную и обладающих оригинальной авторской идеей, высоким профессиональным, художественным и техническим уровнем исполнения.

Заявление мастера могут подавать с 1 сентября этого года. Их будут принимать через единый портал госуслуг или государственную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных камней и металлов.

Решение о присвоении статуса примет спецкомиссия при Гохране РФ. В состав включат представителей Минфина, Федеральной пробирной палаты, экспертов по культурным ценностям, аттестованных в Минкультуры.

Еще были внесены изменения в правила ведения спецучета юрлиц и ИП, которые работают с драгоценными камнями и металлами. Для уменьшения административной нагрузки на участников рынка, которые проводят отдельные операции с драгоценными камнями и металлами, отменяется обязательное требование по их постановке на спецучет Федеральной пробирной палаты.

Данная работа ведется по поручению главы государства.