В РФ участились случаи поджогов различных объектов несовершеннолетними

В 2022–2024 годах на территории России участились случаи поджогов объектов энергетики, сооружений связи и других инфраструктурных объектов. Серьезную обеспокоенность вызывает то, что значительная часть этих противоправных действий была совершена несовершеннолетними и классифицируются следствием и судом как диверсии и терроризм, говорится на сайте ЦИФРАтека.взрослые.

Лица, заинтересованные в разрушении или повреждении инфраструктурных объектов, вербовали исполнителей через социальные сети, группы и каналы в мессенджерах. Исполнителям предлагали небольшое материальное вознаграждение, обычно около 10 тыс. рублей. В некоторых случаях использовались также угрозы и шантаж.

Данные действия — уголовно наказуемы. Законодательство разделяет два вида правонарушений: уничтожение (повреждение) имущества и диверсию.

В первом случае речь идет об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, что повлекло причинение ущерба от 5 тыс. рублей и наказывается исправительными работами либо в худшем случае лишением свободы до 5 лет (ст. 167 УК РФ).

Во втором случае — поджог, направленный на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения. Если эти действия направлены на подрыв экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации, тогда они классифицируются как диверсия (ст. 281 УК РФ). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Те же деяния, но совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются лишением свободы уже на срок от 12 до 20 лет.

Отдельный состав образуют преступления, направленные на содействие диверсионной группе. В частности, под таким содействием понимается склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение диверсий, вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных преступлений, финансирование диверсии. Подобные деяния наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ).

Какие есть рекомендации для родителей, друзей и близких, чтобы предотвратить ужасные последствия: