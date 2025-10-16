сегодня в 13:13

В РФ стартовал конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ и Центральный совет сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия» дали старт всероссийскому конкурсу инициатив по сохранению и защите исторической памяти. Об этом сообщается на сайте наццентра исторической памяти при президенте РФ.

Конкурс ставит перед собой цель поддержать инициативы по сохранению и увековечиванию памяти о ключевых этапах, охватывающих все периоды истории России.

Желающие могут п одать заявку на участие во Всероссийском конкурсе инициатив.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Малая Родина — история большой страны»;

«Общественные запросы и приоритеты исторической памяти»;

«Их имя — символ России»;

«Игровые форматы сохранения исторической памяти»;

«Музеи — сокровищницы народной памяти»;

«Народный маршрут — дорогами исторической памяти»;

«Научно-профессиональные подходы к сохранению исторической памяти»;

«Историческая память в семейных традициях»;

«Корпоративные традиции сохранения исторической памяти»;

«Сохранение памяти в культуре и искусстве»;

«Историческая память. Дальний Восток».

В конкурсе могут поучаствовать ученые, педагоги образовательных учреждений общеобразовательного, начального профессионального образования, среднего специального образования и высшего образования, сотрудники музеев и библиотек, методисты, участники исторических клубных формирований, добровольцы, авторы медиаконтента в области истории.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации и дружественных стран.

Первый этап, заочный, пройдет с 12 июня по 1 ноября 2025 года (включительно, по московскому времени).

Второй этап, очный, состоится не позднее 25 декабря 2025 года.