В РФ стартовал конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти
Национальный центр исторической памяти при президенте РФ и Центральный совет сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия» дали старт всероссийскому конкурсу инициатив по сохранению и защите исторической памяти. Об этом сообщается на сайте наццентра исторической памяти при президенте РФ.
Конкурс ставит перед собой цель поддержать инициативы по сохранению и увековечиванию памяти о ключевых этапах, охватывающих все периоды истории России.
Желающие могут п одать заявку на участие во Всероссийском конкурсе инициатив.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Малая Родина — история большой страны»;
- «Общественные запросы и приоритеты исторической памяти»;
- «Их имя — символ России»;
- «Игровые форматы сохранения исторической памяти»;
- «Музеи — сокровищницы народной памяти»;
- «Народный маршрут — дорогами исторической памяти»;
- «Научно-профессиональные подходы к сохранению исторической памяти»;
- «Историческая память в семейных традициях»;
- «Корпоративные традиции сохранения исторической памяти»;
- «Сохранение памяти в культуре и искусстве»;
- «Историческая память. Дальний Восток».
В конкурсе могут поучаствовать ученые, педагоги образовательных учреждений общеобразовательного, начального профессионального образования, среднего специального образования и высшего образования, сотрудники музеев и библиотек, методисты, участники исторических клубных формирований, добровольцы, авторы медиаконтента в области истории.
К участию приглашаются граждане Российской Федерации и дружественных стран.
Первый этап, заочный, пройдет с 12 июня по 1 ноября 2025 года (включительно, по московскому времени).
Второй этап, очный, состоится не позднее 25 декабря 2025 года.