В РФ сократят вдвое срок рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом

Сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами маткапитала и сроки вынесения решения по такому заявлению сократят с десяти до пяти рабочих дней, сообщают « Известия » со ссылкой на законопроект Минтруда.

Поправки о сокращении срока одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Кроме того, сократятся сроки направления межведомственного запроса Фондом пенсионного и социального страхования и его рассмотрения органами и организациями. На это будет выделяться 48 часов, хотя ранее срок составлял 5 рабочих дней.

Потратить маткапитал по-прежнему можно на образование, на улучшение жилищных условий, на формирование накопительной части пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов, на ежемесячные выплаты. При распоряжении выплатой есть условия, которые нужно соблюдать.