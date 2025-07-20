В РФ разрешили не сносить самострой, если он не мешает другим

Верховный суд России разрешил гражданам не сносить самострой, если он не мешает третьим лицам, сообщает РИА Новости .

В суде было рассмотрено дело жительницы одной станиц Краснодарского края. Она получила разрешение на строительство на участке двухэтажного жилого дома, но стала возводить трехэтажную гостиницу. Администрация района увидела несоответствие документам и подала в суд иск с требованием привести здание «в соответствие с разрешительной документацией».

Спор между жительницей и администрацией дошел до Верховного суда. На заседании суд учел выводы эксперта. Он уточнил, что при строительстве соблюдены техрегламенты, требования сейсмобезопасности, не нарушены противопожарные и санитарно-эпидеомиологические нормы. Кроме того, трехэтажное здание не влияет на инсоляцию, освещенность, оно не перекрывает окон соседних домов, нет угрозы жизни и здоровью людей.

В решении суда указано, что в спорах о признании права собственности на самострой должны учитываться не формальные требования, которые прописаны в получении разрешения на строительство, а требования безопасности и соблюдение прав третьих лиц. Также ничего не мешает перевести землю из категории «для индивидуального жилищного строительства» в категорию «для туристического обслуживания».

Верховный суд России направил данное дело на пересмотр, обязав учесть все принятые им замечания.