В РФ признали нежелательной деятельность Liberal Democratic League of Ukraine

сегодня в 10:35

Это решение было принято в ведомстве по результатам анализа поступивших материалов.

Основными задачами НПО являются дискредитация органов власти РФ и проводимой российским руководством внешней политики, размещение недостоверных сведений о действиях ВС РФ, дестабилизация обстановки и эскалация напряженности в обществе.

Для достижения указанных целей организация распространяет антироссийские идеи, а еще она собирает средства для поддержки ВСУ.

На международных площадках представители НПО призывают помочь Киеву, заблокировать РФ в мире, расширить санкции. А еще Liberal Democratic League of Ukraine поддерживает экстремистские организации и помогает их активистам.