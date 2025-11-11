В РФ предложили ввести обязательную отработку в колледжах и техникумах

Президент «Союза директоров организаций СПО России», советник министра просвещения РФ Наталия Золотарева в эфире программы «Акцент» выразила мнение о том, что для студентов колледжей и техникумов, обучающихся за счет бюджета, следует ввести обязательную отработку по специальности в течение 3-5 лет, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

По ее словам, подобную инициативу, введение которой активно обсуждается в вузах, необходимо распространить и на средние профессиональные учебные заведения.

«Если студент учится за государственный счет — это правильно: обязать отработку в течение 3-5 лет на тех задачах, которые требуются государству», — отметила она.

У Золотаревой спросили, не опасно ли заставлять человека работать не по его желанию.

«Что значит: не по его желанию? Если студент поступает на конкретную профессию. Профориентация зачем требуется: для того, чтобы осознанно делать выбор. Сейчас очень хорошо выстроена система профориентации и многие предприятия начинают даже с детсадов, важно усиливать осознанность выбора», — подчеркнула советник министра в ответ на вопрос.

Она также отметила, что колледжи и техникумы часто становятся спасением для подростков с проблемным поведением, поскольку педагоги в этих учреждениях уделяют большое внимание их воспитанию.

По ее словам, специфика такой образовательной среды отличается строгостью, дисциплиной и системностью. Выпускники техникумов часто возвращаются и благодарят преподавателей за поддержку, структурирование и дисциплину. Воспитательная работа, особенно на первом курсе, помогает подросткам, пришедшим после 9 класса и ощущающим свободу, адаптироваться к новым условиям и осознать важность дисциплины, заключила Золотарева.

