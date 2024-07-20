В РФ предложили расширить перечень профессий для альтернативной службы

Минтруд РФ внес предложение о расширении списка профессий для альтернативной службы до 237 специальностей и 1442 предприятий, где могут трудится такие служащие, сообщает ТАСС .

Проект приказа по данному вопросу представили на общественное обсуждение. Его планируется применить уже в ходе прохождения альтернативной гражданской службы во время предстоящего осеннего призыва в этом году.

Так, в список профессий предложили включить следующие: гидролог, гидрометнаблюдатель, метеоролог, техник-гидролог, врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, операционный медбрат и другие.

На сегодняшний день в перечне представлены 224 профессии и 1305 отечественных предприятий, где могут трудиться альтернативнослужащие. Его могут расширить до 237 специальностей и 1442 компаний и организаций.