В РФ появятся почти 7 тыс новых контейнерных площадок

23 региона России закупят почти 7 тыс. контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО) в текущем году, передает пресс-служба РЭО.

Планировать их размещение они смогут с помощью цифровой системы. Для этого Российский экологический оператор добавил новую функцию в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).

«На заседаниях еженедельного Штаба по ТКО было решено разработать дорожные карты по закупкам контейнерных площадок в 23 регионах, в которых зафиксирован наибольший дефицит. Согласно утвержденным планам, всего в этом году запланировано создание 7000 контейнерных площадок. Кроме того, регионы могут планировать их размещение непосредственно во ФГИС УТКО. Функционал уже доступен в системе», — поделился замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Известно, что больше всего площадок расположатся в Краснодарском, Пермском, Красноярском краях, Самарской и Оренбургской областях.

«Данные во ФГИС УТКО следует вносить с указанием координат и других характеристик перспективных мест накопления ТКО. За внесение данных отвечают органы местного самоуправления. При этом новая функция позволит на федеральном уровне в режиме реального времени следить за созданием контейнерных площадок в российских регионах. Будем оценивать выполнение регионами планов на 2025 год», — прокомментировала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

На сегодняшний день РЭО продолжает заниматься развитием функционала цифровой системы мониторинга отходов для наиболее эффективной работы пользователей, а также контроля за исполнением утвержденных дорожных карт со стороны регионов.