В РФ появится реестр должников по алиментам

В РФ будет открытый реестр должников по алиментам. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин, сообщается на портале правовых актов.

В реестре появятся сведение о тех, кого привлекали к ответственности за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

Должник в течение суток получит информацию о включении или исключении из реестра.

Данные о должнике по алиментам будут находится в свободном доступе до того момента, пока человек целиком не погасит долг.