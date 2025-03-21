В РФ отмечают 200 лет со дня рождения родоначальника русской авиации Можайского

В пятницу в России отмечают 200 лет со дня рождения родоначальника русской авиации Александра Можайского, сообщает MIR24.TV .

Открытия в самолетостроении морской офицер начал с изучения летательного аппарата птиц: он подсчитал размер крыла, которое может выдержать вес человека. Затем Можайский строил маленькие аппараты и рассматривал их как модели будущего самолета.

Он оснащал их пружинным двигателем или небольшим мотором на основе резинового шнура. Некоторые модели даже удавалась поднять в воздух: изобретатель публично испытывал их в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге.

После завершения расчетов и чертежей Можайский представил свой проект в Военное министерство. Была создана специальная комиссия, он просил 19 тысяч рублей на свое изобретение, но инженеру выделили только 3 тысячи.

В результате изобретатель строил первый самолет на свои средства и при помощи меценатов. Летательный аппарат был готов в 1882 году, Можайский назвал его «Жар-птицей».