В РФ организован конкурс объектов социнфраструктуры для укрепления традиций

Комитет Госдумы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению, негосударственный институт развития «ТРАНСПРОЕКТ» (АО) и Федеральный Народный совет выступают организаторами конкурса объектов социальной инфраструктуры «МАРТ», деятельность которых направлена на развитие прикладных аспектов сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщают организаторы конкурса.

В 2024 году в конкурсе «МАРТ» приняли участие 47 проектов из 25 субъектов РФ, в том числе 18 зарубежных. К участию в конкурсе в 2025 году допускаются региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления, инициаторы проектов, планируемых к реализации, инвесторы, концессионеры, частные партнеры, и проекты в ключевых отраслях социальной инфраструктуры — объекты образования, культуры, спорта, социальной защиты населения и санаторно-курортного лечения.

Подробная информация о категориях проектов, этапах и сроках проведения конкурса доступна на официальном сайте конкурса «МАРТ»: https://mart.promo и в официальном Телеграм-канале. Проекты социальной инфраструктуры, планируемые или реализующиеся на территории Московской области, могут поучаствовать в конкурсе «МАРТ» в 2025 году.