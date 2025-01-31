В РФ может появиться единая маркировка сообщений с материалами иноагентов

Специальное сообщение, которое признанные иноагентами граждане должны размещать в своих материалах, могут привести в единый формат. В новом законопроекте единую маркировку сообщений с материалами иноагентов предлагают вставлять в начало текста или прямо под заголовок. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов .

В России планируется утверждение унифицированной маркировки для контента, связанного с иноагентами. Министерство цифрового развития разработало новый правительственный проект, который уже доступен для ознакомления на официальном портале правовых документов.

Представители ведомства пояснили, что законодательство в сфере информации позволяет обычным гражданам распространять материалы иностранных агентов, но требует их обязательной маркировки. Предложенный документ детально описывает, как должна выглядеть такая маркировка для различных форматов контента — будь то текстовые публикации, видеоролики или аудиозаписи.

Новый проектный документ расширяет требования к размещению уведомлений. Теперь при публикации материалов иноагентов необходимо указывать специальное предупреждение с возрастным ограничением.

Для текстового контента маркировка «Содержится материал, произведенный и (или) распространенный иностранным агентом ФИО, 18+» должна располагаться в верхней части или под заголовком. Аудиовизуальные материалы требуют размещения этого уведомления в начале и после каждого перерыва в трансляции.