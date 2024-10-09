В РФ могут разрешить самооборону при незаконном проникновении в жилье

На сегодняшний день человек имеет право на самооборону только в случае угрозы жизни.

Как отмечено в пояснительной записке к документу, право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека и гражданина в стране. Никто не может проникать в него против воли хозяина, кроме случаев, которые предусмотрены федзаконом или на основании принятого судебного решения.

Предлагаемая в проекте закона поправка к УК РФ направлена на обеспечение надлежащей самозащиты граждан от посягательств при проникновении в жилье.

Депутат ГД, один из авторов документа Ярослав Нилов пояснил, что законопроект не ограничивает россиянину способы самообороны, он может использовать для этого все доступные ему под рукой средства.

Поддерживает инициативу зампред фракции «Справедливая Россия — За правду», глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Мой дом — моя крепость. Этот принцип уже давно действует в Америке, где человек имеет право на такую самооборону, в том числе с применением оружия, и ему ничего за это не будет. Лично мне кажется, что у нас должно быть так же», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что было множество случаев, когда неадекватные или пьяные люди вламывались в квартиры, а глава семьи не мог им ответить, а если оказывал сопротивление, сам садился в тюрьму. Такой подход неправильный.

Такого же мнения придерживается и представитель КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, когда кто-то незаконно проникает в жилье, то хозяин не может знать о намерениях злоумышленника, грабитель он или убийца, поэтому в любом случае должен защищаться.

Адвокат Данила Олешко считает, что расширять закон не пришлось, если бы в стране действующие нормы во всех случаях применяли одинаково и правильно, используя всесторонний и объективный подход. Но в этом вопросе как раз и есть проблема. Причем речь может и не идти об оружии для самообороны.

«Это может быть и перцовый спрей, на который не требуется разрешения, но обезвредить человека он вполне может. Другой вопрос — как будет расценено его применение», — уточнил Олешко.

Он напомнил, что часто суд и правоохранители расценивают причинение вреда здоровью нападавшего не как вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, а как умышленное причинение вреда здоровью из-за неприязни.