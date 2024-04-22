В РФ многодетным семьям сохранят выплаты на погашение ипотеки до 2030 года

сегодня в 22:02

Кабмин продлил до 2030 года льготу на ипотеку для многодетных семей в РФ

Российское правительство одобрило законопроект о продлении льготной выплаты в 450 тыс. рублей для многодетных семей с целью погашения ипотечного кредита, сообщается на сайте Минфина РФ.

«Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина России», — говорится в сообщении.

Для реализации законопроекта на 2024–2030 годы потребуются дополнительные расходы государственного бюджета в размере 647,59 млрд рублей.

Ранее Минфин РФ выступил за завершение льготной IT-ипотеки в 2024 году. Исключение составляет лишь семейная ипотека, которую продлили до 2030 года.