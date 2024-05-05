В РФ будут отмечать День математика Общество сегодня в 13:04 Фото - © Unsplash.com

В России будут отмечать новый профессиональный праздник — День математика. Праздничной датой предлагают сделать 1 декабря, в день рождения выдающегося математика Николая Лобачевского, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Премьер-министр России распорядился закрепить праздник в календаре. Министерству просвещения поручили за два месяца закрепить данное решение правовым актом. Инициатором учреждения праздника стал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Предложение впервые озвучили в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики. Решение поддержали участники мероприятия.