В РФ 72-летнему американцу грозит срок в 15 лет за наемничество в пользу ВСУ

Российские военнослужащие взяли в плен 72-летнего американца Стефана Джеймса Хаббарда еще в мае 2022 года, в то время он уверял, что мирный житель из Изюма, но после проверки выяснилось, что он танкист ВСУ, который ненавидит Россию, теперь он может получить 15-летний срок, сообщает Telegram-канал Mash .

Первое время в плену американец рассказывал российским бойцам, что на фронте оказался случайно, а в Изюме жил с женой Инной. Но все это оказалось ложью. Теперь гражданина США планируют судить за наемничество в пользу ВСУ.

По прибытию в Москву Хаббард изменил свое мнение: вместо признаний в любви к России, которыми делился ранее с военнослужащими, начал говорить, как ненавидит нашу страну. В итоге его вместе с американскими дипломатами выгнали из зала суда.

Если вину американца докажут, он может угодить за решетку на 15 лет. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.