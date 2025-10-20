В реутовском Музейно-выставочном центре началась выставка картин Наима Ламидова

В МВЦ Реутова открылась выставка «Импрессионизм сегодня: взгляд художника» члена Союза художников России при Министерстве культуры РФ Наима Ламидова. Материал выставки рассчитан на гостей от 12 лет, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В галерее представлены около 60 работ известного самаркандского импрессиониста. В рамках показа посетители могут ознакомиться с природой восточного города, прочувствовать летнее настроение, задуматься о красоте и скоротечности жизни и увидеть мир глазами талантливого живописца.

Презентация будет проходить до 1 ноября. «Главное в моем творчестве — чтобы картины нравились людям. Очень важно, чтобы творчество несло радость, ощущение легкой ностальгии, приятные эмоции и воспоминания», — рассказал Наим Ламидов.

Для живописца это первая персональная выставка в Реутове. Полотна художника представлены в частных коллекциях и галереях России, Западной Европы, США и Восточной Азии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.