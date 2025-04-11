В реутовской библиотеке стартовал увлекательный курс по химии для школьников

В библиотеке на улице Некрасова состоялось первое занятие нового научного проекта для подростков. Студент РХТУ имени Менделеева Арсений Ерохов, известный в городе как руководитель шахматного клуба, решил поделиться со школьниками своей любовью к естественным наукам, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пилотное занятие доказало — химия может быть захватывающей! Участники наблюдали, как обычный чай меняет цвет под действием кислоты и щелочи, а также узнали удивительные свойства рыбьего жира, способного растворять пенопласт. Эти безопасные, но эффектные эксперименты сразу вызвали живой интерес у юных исследователей.

Проект, который летом превратится в полноценный курс, рассчитан на учащихся 7-11 классов. Особенность подхода Арсения — доступное объяснение сложных научных понятий через яркие демонстрации. Впереди участников ждут цветные реакции в пробирках и эксперименты с необычными состояниями веществ.

Занятия проходят по адресу: ул. Некрасова, д. 18. Записаться можно через сервис «Мое Подмосковье». Проект особенно полезен тем, кто хочет подтянуть знания по естественным наукам или просто интересуется устройством окружающего мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.