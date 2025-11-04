В реутовских школах прошли Уроки мужества

В школах Реутова состоялись традиционные Уроки мужества, в ходе которых военнослужащие рассказали школьникам об учебе в военных институтах России. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Ребятам рассказали о том, как можно поступить в военные учебные учреждения: какие документы необходимо подготовить, какие экзамены и нормативы нужно сдать, чтобы успешно поступить. Срок обучения составляет 5 лет, после чего выпускнику предлагается контракт на военную службу.

«Ребята у нас систематически посещают Уроки мужества, проводимые и сотрудниками дивизии Дзержинского, и ветеранами боевых действий. Мы проводим патриотические игры внутри школы, направленные на воспитание молодого поколения. Это значимо, ведь без истории не может быть будущего», — сказала директор школы № 10 Ольга Кондрашова.

Уроки мужества, которые регулярно проводятся в стенах реутовских образовательных и культурных учреждений, напоминают не только о важности сохранения исторической памяти, но и о ценности любви к родине и соотечественникам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.