В Реутове завершили установку 5 детских площадок

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сегодня в 19:23

В 2024 году на территории городского округа Реутов была запланирована модернизация пяти детских площадок. Новые площадки, которые пришли на смену устаревшим конструкциям — современные, удобные, рассчитаны на детей различных возрастов, и, главное, безопасны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводятся по программе «Формирование современной комфортной городской среды», по мероприятию «Замена и модернизация детских игровых площадок». Данная программа продолжит реализовываться и в следующем году.

По стандарту, принятому в Московской области, все они оснащены резиновым покрытием и камерами наружного наблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

На площадках полностью заменили игровые комплексы, спортивные элементы и малые архитектурные формы. Также здесь установили опоры освещения и провели благоустройство прилегающей территории. В новом сезоне проведут озеленение.

Все площадки стандартного размера — 200 кв. м. Детские игровые зоны модернизированы в соответствии с запросами жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.