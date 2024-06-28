В Реутове завершено благоустройство шести дворов

В Реутове продолжаются работы по благоустройству дворов, работы по шести из них уже завершены, об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На территории городского округа Реутов проводятся работы по замене асфальтового покрытия и бортовых камней на придомовых территориях. Всего в планах в этом году благоустроить дворы по 16 адресам, шесть из них уже завершены и еще 10 дворов приведут в порядок до конца лета», — сообщил главный эксперт отдела благоустройства администрации Реутова Рустам Халиуллин.

Завершены работы во дворах по адресам: ул. Ашхабадская, 21, ул. Комсомольская д. 7, ул. Советская д. 6, 8, пр. Мира, 13; пр. Мира, 17, пр. Мира, 29; пр. Мира, 31, пр. Садовый д. 1; пр. Садовый д. 3

Осталось благоустроить до конца летнего периода: ул. Гагарина, 11; Ул. Гагарина, 13, ул. Дзержинского 6 к2, 7, ул. Дзержинского 8, ул. Комсомольская 18/2; ул. Новая 2; ул. Новая 4, ул. Гагарина, 36; ул. Гагарина, 38, ул. Советская д. 10, 12, ул. Строителей 1, ул. Строителей 3, ул. Советская 26-28, ул. Советская 30; Мира 39.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.