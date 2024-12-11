В Реутове заработает резиденция Деда Мороза 14 декабря

Уже в эту субботу, 14 декабря, в Центральном парке городского округа Реутов в 11:00 начнется развлекательная интерактивная программа в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 11:00 до 14:00 начнет работу уютный маркет. Там пройдет распродажа изделий ручной работы. В это же время будет работать чайная станция «Вкус твоего дня». Также с 11:00 до 11:30 состоится мастер-класс «Открытка почты Деда Мороза».

С 11:00 до 12:00 в здании «Центра культуры и искусств» (Южная 5, на территории Центрального парка) пройдет занятие в «Новогодней мастерской». Необходимо учесть, что количество мест ограничено. Запись доступна по телефону: 8 (495) 791-35-10.

В 11:30 стартует анимационная программа. Гости парка будут играть и танцевать с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 12:30 пройдет торжественное открытие резиденции Деда Мороза.

В 13:00 начнутся зимние веселые старты для участников всех возрастов. Чтобы принять участие в «Зимних веселых стартах», необходимо записаться по номеру: 8 (926) 690-16-33.

Зимние активности в парках городского округа Реутов проходят в рамках программы «Зима в Подмосковье», которая объединяет все муниципалитеты региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.