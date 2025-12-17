Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 17:24

В Реутове высадили деревья на месте снесенных торговых объектов

В Реутове 17 декабря на улице Южной, д. 2, высадили девять туй на территории, освобожденной после демонтажа нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Реутове продолжается благоустройство общественных пространств. На улице Южной, д. 2, после сноса нестационарных торговых объектов высадили девять туй. Работы провели 17 декабря благодаря благоприятным погодным условиям, несмотря на поздний срок для посадки.

В ответственных службах пояснили, что весь необходимый агротехнический цикл будет выполнен полностью для успешной приживаемости деревьев.

Инициатива реализуется в рамках системной работы по приведению объектов потребительского рынка в соответствие с действующими нормами по поручению губернатора Московской области. Всего в городе демонтировали 55 нестационарных торговых объектов. Основная задача — благоустроить освобожденные территории и создать комфортную городскую среду для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.