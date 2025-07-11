В Реутове встретили спецподразделения Росгвардии, вернувшиеся из зоны СВО

На базе Главного управления Росгвардии по Московской области в Реутове состоялась торжественная встреча сотрудников специальных подразделений, вернувшихся из служебной командировки на территорию проведения СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие бойцы СОБР «Булат», ОМОН «Русич» и ОМОН «Пересвет», которые в течение трех месяцев выполняли задачи по охране правопорядка и обеспечению безопасности в условиях повышенной сложности.

Слова благодарности за образцовое исполнение служебного долга участникам командировки выразил подполковник полиции Константин Невмержицкий — заместитель начальника Главного управления по материальному и техническому обеспечению Росгвардии по Московской области.

«В условиях сложной обстановки и непростых испытаний вы действовали грамотно и слаженно, обеспечивая безопасность, пресекая преступную деятельность и защищая интересы государства. Выражаю каждому из вас искреннюю благодарность за проявленное мужество, профессионализм и верность долгу», — отметил он в своем обращении к личному составу.

По итогам командировки более 50 сотрудников были отмечены благодарностями, памятными наградами и ценными подарками. Особенно трогательным стал момент поздравления одного из бойцов ОМОН «Русич», у которого во время выполнения служебных задач родилась дочь. Сослуживцы поздравили его с пополнением в семье как раз в день возвращения в Реутов — 8 июля, когда в стране отмечается День семьи, любви и верности.

После недолгого отдыха бойцы вновь вернутся к выполнению служебных обязанностей — с отвагой и преданностью своему делу. Встреча в Реутове подчеркнула важность поддержки тех, кто стоит на защите интересов страны, укрепляя связь между обществом и силовыми структурами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.