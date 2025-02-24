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В Реутове в День защитника Отечества наградили ветеранов и медиков

В Реутове прошло торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе округа.

На торжественное собрание и праздничный концерт в наукограде пригласили ветеранов, воинов-интернационалистов, участников СВО, действующих военнослужащих и их семьи.

В ходе празднества отметили наградами доблесть и мужество тех, кто отстаивал безопасность нашей Родины в разные годы, и кто стоит на страже ее интересов сегодня.

По поручению Президента Российской Федерации глава Реутова Филипп Науменко вручил юбилейную медаль 80-летия Победы ветерану Великой Отечественной войны, подполковнику в отставке Виталию Григорьевичу Митрущенкову.

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев наградил за профессионализм и отвагу врачей Реутовской клинической больницы, которые уже многократно выезжали для оказания медицинской помощи пострадавшим жителям Курской области.

Участники мероприятия почтили минутой молчания тех, кто не вернулся из боя, поблагодарили жен и матерей погибших бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Московской области ведется большая работа по поддержке семей участников СВО, ведь каждому бойцу важно знать, что о его близких заботятся, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.