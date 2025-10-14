В Реутове уже более 10 дворовых территорий масштабно благоустраивают

В Реутове в этом году продолжается реализация масштабной программы «Формирование современной комфортной городской среды», направленной на создание удобных, безопасных и эстетически привлекательных общественных пространств. В рамках этой инициативы проводятся комплексные работы по благоустройству дворовых территорий, что является одним из ключевых приоритетов в улучшении качества жизни горожан и модернизации городской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На текущий момент полностью завершены работы по комплексному благоустройству на ряде территорий. Обновленные и комфортные дворы теперь радуют жителей по следующим адресам: Юбилейный проспект, дома 9, 11, 13 и прилегающий к ним дом 6 по улице Октября. Также благоустроена территория у домов 15 и 17 по Юбилейному проспекту и у дома 2 по улице Южной. Преобразилось пространство у дома 7 по улице Советской, а также у домов 4 и 5 по Садовому проезду. Завершены работы в объединенных дворах по проспекту Мира, дом 25/21 и улице Гагарина, дом 19, а также по улице Победы, дом 2 и проспекту Мира, дом 5. Кроме того, обновлен двор у дома № 3 по проспекту Мира, большая территория, объединяющая дома № 8, 10, 12 и 14 по улице Калинина, и крупный жилой квартал по улице Советской у домов № 20, 20а, 22 (корпуса 1 и 2) и 24.

Работы в рамках программы продолжаются. В настоящее время специалисты ведут комплексное благоустройство еще одной крупной территории, которая объединяет дома № 3, 5а, 7 и 9 по улице Гагарина, а также дома № 10/1, 12 и 14 по улице Победы. Полное завершение этих работ запланировано в течение ближайшего месяца.

Программа «Формирование современной комфортной городской среды» реализуется при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и нацелена на системное улучшение качества жизни граждан. Администрация городского округа призывает жителей активно участвовать в обсуждении будущих проектов благоустройства, поскольку именно совместная работа и учет мнения горожан позволяют создавать пространства, отвечающие всем современным требованиям комфорта и безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.