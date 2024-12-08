В Реутове установили памятную доску участнику СВО

Новая мемориальная доска в память о погибшем военнослужащем появилась в Реутове на доме № 9 по улице Новой. Глава Реутова Филипп Науменко вместе с родными бойца, командиром дивизии имени Дзержинского Дмитрием Кузнецовым, депутатами муниципального Совета, а также жителями наукограда почтили память реутовчанина, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Он был достойным жителем Реутова и отдал свою жизнь за безопасность и независимость нашей Родины», — написал Глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале.

Алексей вырос в Реутове и учился в 1 школе. После 9 классов поступил в профессиональное училище в Москве и получил профессию слесаря-электрика по ремонту электрооборудования подвижного состава.

Он прошел срочную службу в Московской области. А в 2022 году в возрасте 35 лет был мобилизован в зону специальной военной операции. Во время службы Алексей проявил себя с лучшей стороны. Получил звание младшего сержанта, а потом сержанта — посмертно. Посмертно награжден Орденом Мужества.

«Его отвага и самоотверженность неуклонно служили защите мирных жителей и целостности нашей страны. Обязаны помнить каждого, кто отдал свою жизнь за будущее наших детей. Именно поэтому создание мемориала на стене дома, где жил Алексей, является глубокой признательностью от всех нас, — сказала депутат Ксения Кравченко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.