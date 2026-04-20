В Реутове усилили меры безопасности в школах

Вопрос защиты школ остается приоритетным для структур администрации, отвечающих за безопасность жителей. В округе обеспечено оперативное реагирование экстренных служб на возможные угрозы и чрезвычайные ситуации, в том числе на территории образовательных учреждений.

Сотрудники физической охраны контролируют пропускной режим и безопасность объектов. В школах регулярно проводят тренировки для учащихся и персонала по действиям при чрезвычайных ситуациях, пожарах и угрозах террористического характера. Продолжается оснащение учреждений системами видеонаблюдения и инженерно-техническими средствами защиты.

Администрация взаимодействует с отделом полиции по городскому округу Реутов. При необходимости усиливается охрана школ и общественный порядок обеспечивают подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

С родителями и детьми проводят профилактическую и разъяснительную работу, направленную на повышение бдительности и формирование ответственного поведения при возможных угрозах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.