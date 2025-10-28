В Реутове учителей предупредили о способах защиты от мошенников

Помощник прокурора города Реутов Виктор Паринов рассказал учителям, что один из самых распространенных видов обмана — это телефонные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками полиции или ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Специалист рекомендовал по возможности не отвечать на вызовы с незнакомых номеров, а в случае разговора — не стесняться класть трубку при первых подозрениях. Он также призвал перепроверять любую поступающую информацию, даже если она, якобы, от родственника: «Позвоните, уточните, писал ли он вам».

Особый акцент был сделан на безопасности детей: самое главное — чаще напоминать детям о безопасности в интернете и о том, чтобы они никому не сообщали никаких сведений.