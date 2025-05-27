В Реутове создают доступную среду и модернизируют городскую инфраструктуру

На еженедельном оперативном совещании в администрации городского округа Реутов под руководством главы муниципалитета Филиппа Науменко рассмотрели приоритетные направления работы на ближайшее время, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вопросы обсуждались в соответствии с поручениями губернатора Московской области Андрея Воробьева, который обозначил ключевые задачи для развития региона. В центре внимания — поддержка ветеранов спецоперации и членов их семей, а также модернизация городской инфраструктуры.

Одним из наиболее актуальных вопросов стало создание в Реутове доступной и безбарьерной среды. Как отметил глава округа, демобилизованные участники СВО часто обращаются с просьбами об улучшении городской инфраструктуры для свободного передвижения. В связи с этим в ближайшее время будет проведён мониторинг территорий, нуждающихся в адаптации: особое внимание уделят тротуарам, пешеходным переходам и общественным пространствам. Цель — устранить препятствия для передвижения на инвалидных и детских колясках, велосипедах и самокатах.

С обеспечением доступности тесно связаны планы по ремонту и реконструкции дорожной сети. В активную фазу вступает масштабный проект реконструкции МКАД. На участке от ТЦ «Шоколад» до шоссе Энтузиастов появится новая дорога-дублёр, предусматривающая дополнительные съезды в районе Ивановской эстакады. Также запланированы расширение улицы Победы, строительство надземного пешеходного перехода и модернизация существующего подземного перехода. Все элементы транспортной инфраструктуры должны соответствовать современным стандартам безбарьерной среды.

Еще одним важным направлением стала реконструкция системы теплоснабжения. Глава Реутова подчеркнул, что при проведении работ будет строго соблюдаться принцип поэтапности и минимального вмешательства в повседневную жизнь горожан. Подрядчики не смогут приступить к следующему участку, не завершив восстановление предыдущего. До начала отопительного сезона в городе планируется заменить более двух километров теплотрасс.

Комплексный подход к решению инфраструктурных задач позволит повысить качество городской среды в Реутове и обеспечить комфорт для всех категорий жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.