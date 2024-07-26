В Реутове состоится кинопоказ под открытым небом в пятницу вечером

В парке «Фабричный пруд» 26 июля в 21:00 пройдет кинопоказ под открытым небом. Фильм «Баба Яга спасает мир» подойдет для ребят от 6 лет и их родителей. Длительность фильма — 1 час 30 минут, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бесплатные кинопоказы в парках проводятся на территории Московской области по проекту «Кинопарк». Всего в проекте принимают участие 45 площадок в зеленых зонах 25 муниципалитетов.

Этот год объявлен президентом РФ Годом семьи, поэтому в репертуаре проекта много семейных и детских картин, например, «Летучий корабль», «Онегин», «Пушистые спасатели. Новая команда» и другие.

А в конце августа в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» в летних кинотеатрах Подмосковья покажут отечественные новинки: фильмы «Воздух», «Сто лет тому вперед», «По щучьему велению».

Вход на кинопоказ свободный. Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.