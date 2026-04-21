В Реутове школьникам рассказали о работе муниципальных служащих

Встреча ко Дню местного самоуправления прошла 21 апреля в администрации Реутова. Школьникам и активистам «Молодой Гвардии» рассказали о работе муниципальных служащих и провели экскурсию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор МКУ МЦУР Ксения Кравченко рассказала школьникам и активистам «Молодой Гвардии» о задачах муниципальных служащих и работе Муниципального центра управления регионом. Для участников организовали небольшую экскурсию, после которой ребята задали вопросы о взаимодействии администрации с жителями города.

«Сегодня мы поговорили о значимости местного самоуправления. Кроме того, пообщались с сотрудниками администрации Реутова и узнали много нового об особенностях взаимодействия с жителями города», — поделилась активист «Молодой Гвардии» Елизавета Шепелева.

Отдельное внимание на встрече уделили патриотической работе с молодежью. Участники подчеркнули, что сохранение исторической памяти и ее передача подрастающему поколению укрепляют гражданственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.