В Реутове с наступающим праздником поздравили тысячу женщин

В Реутове прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, в котором приняли участие порядка 1000 представительниц различных сфер деятельности. Глава городского округа Филипп Науменко поздравил женщин разных профессий, отметив их важную роль в жизни общества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Этот праздник традиционно отмечается в России с теплотой, красотой и заботой. Он символизирует хрупкость, мудрость и силу женщин, их неоценимый вклад в развитие страны», — отметил Филипп Науменко.

В ходе мероприятия состоялось вручение наград. Особое внимание было уделено ветеранам: юбилейную медаль к 80-летию Победы получила жительница блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Константиновна Шелего. Ее стойкость и мужество — пример для подрастающего поколения.

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