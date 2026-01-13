В Реутове с 12 января стартует акция по сбору живых елок на переработку

С 12 января по 8 февраля 2026 года в Реутове пройдет региональная экологическая акция по сбору и переработке живых новогодних елок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пункты приема елок будут работать на площадке «Мегабак» по адресу ул. Новая, влд. 1, а также по восьми дополнительным адресам: Юбилейный проспект, 66; ул. Лесная, д. 3; ул. Молодежная, д. 5; ул. Котовского, д. 11; ул. Новогиреевская, д. 6; ул. Победы, д. 2/1; ул. Реутовских ополченцев, д. 8; ул. Октября, д. 30.

Для участия в акции необходимо очистить елку от украшений и принести ее в ближайший пункт приема. Переработанная древесина будет использована для производства щепы, мульчи и корма для животных на фермах и в зоопарках.

В Московской области работает более 160 пунктов сбора елок. Организаторы отмечают, что акция способствует развитию культуры вторичного использования сырья и повышает его промышленную ценность.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.