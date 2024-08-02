В Реутове реконструкцию системы теплоснабжения завершат в сентябре

«В этом году перекладываем два километра коммуникаций, — отметил Филипп Науменко. — Это важный проект, который позволит городу избавиться от воздушных теплотрасс. Они шли по территории двух школ, что существенно влияло на возможности учебных заведений организовать активности на свежем воздухе».

Глава так же попросил жителей потерпеть неудобства, связанные с проведением строительных работ и пообещал лично проследить за тем, чтобы по окончании работ следы разрытия были полностью ликвидированы, дорожки восстановлены, а газоны высажены заново.

Завершат реконструкцию в сентябре. Ее результатом должно стать повышение надежности теплоснабжения в северной части города.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.