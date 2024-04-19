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В Реутове проводят нейропсихологические занятия для улучшения развития ребенка

Накануне психолог семейного центра «Непоседы» города Реутов Людмила Владимировна провела занятие, направленное на развитие сенсорной интеграции, вестибулярного аппарата, проприоцептивную и тактильную системы, с применением нейропсихологических технологий и инструментов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ходе занятия дети использовали специальные инструменты сенсорной интеграции: утяжеленные шарфы, сенсорные чулки (кислинги). С помощью сенсорных инструментов дети тренировали сенсорную, вестибулярную, проприоцептивную и тактильную системы.

Одним из ключевых элементов занятия стало освоение техники работы с Кислингом (сенсорным чулком). Во время этого занятия ребенок лучше чувствует свое тело, оно становиться ловким, гибким.

Благодаря этим занятиям воспитанники смогли улучшить свое сенсорное восприятие: почувствовать границы своего тела, снизить гиперчувствительность или гипочувствительность, улучшить координацию, снизить тревожность, научились расслабляться.

Важным результатом занятия для детей стало развитие тактильно-сенсорного восприятия своего тела.

Нейропсихологические занятия и инструменты являются эффективным инструментом для работы с детьми с особенностями развития, гиперактивностью, РАС, ДЦП, гипоактивностью.

Людмила Владимировна отметила, что благодаря нейропсихологическим занятиям воспитанники эффективно преодолевают и корректируют трудности развития, повышают самооценку, раскрывают свой внутренний потенциал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.