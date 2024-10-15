В Реутове проводят финальные работы по консервации фонтанов на зиму

Для того, чтобы подготовить объект к зиме, необходимо защитить конструкцию, оборудование и коммуникации от влияния низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего холодного периода.

Во время консервации производится слив воды, промывка чаш, снятие насадок, установка заглушек и продувка трубопроводов. Кроме того, в фонтанах с подсветкой демонтируют светильники.

Данные меры позволяют сохранить оборудование в исправном состоянии до следующего сезона.

Всего в парках Реутова действуют два фонтана. Один расположен в парке «Фабричный пруд», другой — за деловым комплексом «Мир». Фонтан, расположенный в Центральном парке, на данный момент закрыт на реконструкцию.

В этом году по всей Московской области сезон фонтанов закрывается 16 октября. Всего в регионе насчитывается 240 фонтанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона отметил важность проводимой работы в парках. Он говорил о наполнении парков, которое должно радовать человека и позволять проводить там больше времени.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые», — отметил глава региона.