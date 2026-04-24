В Реутове проверили готовность служб к ЧС и атакам БПЛА

Учения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций прошли в Реутове 23 апреля. Комиссия Главного управления МЧС России по Московской области оценила готовность органов управления и экстренных служб к реагированию на возможные угрозы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комиссия Главного управления МЧС России по Московской области проверила работу органов управления, сил и объектов гражданской обороны. Оценка проходила на практике: специалисты подавали сигналы гражданской обороны и проверяли действия должностных лиц муниципалитета при приведении служб в готовность.

Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «ЕДДС г. Реутов» с использованием муниципальной системы оповещения обеспечила прием и передачу сигналов, а также их доведение до администрации.

Завершением проверки стали тактико-специальные учения с формированиями гражданской обороны. По легенде, территория Реутова подверглась атаке беспилотников, были повреждены объекты жизнеобеспечения, в одном из торговых центров возник пожар. По распоряжению руководителя гражданской обороны организовали оперативное реагирование и масштабные аварийно-спасательные работы. Комиссия высоко оценила профессиональную подготовку формирований.

В администрации отметили, что системная и плановая работа в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций позволила муниципалитету показать высокий уровень готовности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.