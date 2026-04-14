В Реутове проверили гидранты перед пожароопасным сезоном

Городские службы Реутова подготовились к пожароопасному сезону и провели проверку противопожарной инфраструктуры. Все гидранты признаны исправными, а экстренные службы переведены на усиленный мониторинг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением весны в Реутове осложняется обстановка с пожарами. Чаще всего возгорания происходят из-за несанкционированного сжигания сухой травы и мусора. Особую опасность представляют пожары в многоквартирных домах, которые наносят серьезный ущерб имуществу и создают угрозу жизни людей.

Администрация города совместно с отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности провела комиссионную проверку источников наружного противопожарного водоснабжения. По итогам проверки 100% гидрантов готовы к использованию. Также уточнены состав сил и средств и план действий городского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Единая диспетчерская служба ведет круглосуточный мониторинг и обеспечивает оперативное реагирование на угрозы.

Для безопасного отдыха на открытом воздухе оборудована официальная площадка с мангалами на пересечении улицы Транспортной и 5-й линии у станции Никольское. Власти напоминают, что в городе запрещено демонтировать пожарные датчики и системы безопасности, устанавливать дополнительные металлические перегородки, загромождать запасные выходы и бросать окурки с балконов. В экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.