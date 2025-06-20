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сегодня в 20:18

В Реутове провели рейд для повышения безопасности на железной дороге

Сотрудники администрации Реутова совместно с представителями «Административно-пассажирской инспекции» и железнодорожными специалистами провели профилактический рейд «Сохрани себе жизнь» у станции МЦД-4 «Реутов», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мероприятия были задержаны пять человек, нарушивших правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Нарушителям выписали предупреждение за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте. Им напомнили о недопустимости пересечения путей в неположенных местах, а также о необходимости соблюдать осторожность на платформе.

Во время рейда пассажирам раздавали информационные листовки с правилами безопасности. Большинство жителей Реутова продемонстрировали ответственное отношение к требованиям, однако выявленные случай нарушений подтверждают необходимость продолжать профилактическую работу.