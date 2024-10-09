В Реутове провели инвентаризацию сооружений гражданской обороны

Мероприятия по инвентаризации сооружений гражданской обороны проводятся в Реутове на регулярной основе. В этом году, во исполнение поручения председателя правительства Московской области Ильдара Габдрахманова, а также в целях реализации рекомендаций МЧС России до 1 октября было проведено обследование защитных сооружений гражданской обороны и заглубленных помещений подземного пространства, планируемых для укрытия населения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятия в установленные сроки провела подкомиссия администрации городского округа Реутов совместно с обслуживающими организациями, у которых сооружения находятся на балансе.

В целях обеспечения жителей городского округа Реутов средствами коллективной защиты разработан План укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны и заглубленных помещений подземного пространства от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

На территории городского округа Реутов определено 144 заглубленных помещения.

По состоянию на сегодняшний день:

назначены должностные лица, ответственные за приведение в готовность соответствующих объектов;

определён порядок оповещения должностных лиц через оперативного дежурного МКУ «ЕДДС г. Реутов»;

подготовлены объявления установленного образца на подъезды жилых домов для информирования граждан;

изготовлены знаки для обозначения мест укрытия и указатели по маршрутам следования укрываемых.

Информация о месте и порядке укрытия до жителей городского округа Реутов будет доводится при выявлении угрозы через управляющие компании, обслуживающие жилой фонд, городскую систему оповещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.