В Реутове прошла «Женская политшкола»

Для участниц проекта состоялся обучающий интенсив по таким темам, как эффективное построение диалога, практические аспекты работы с аудиторией, взаимодействие со СМИ, медийное позиционирование. Проект помогает женщинам развивать лидерский потенциал.

Как рассказала федеральный координатор проекта, депутат Госдумы от «Единой России» Наталия Полуянова, сегодня женщины стали надежным тылом, теми, кто помогает в самых сложных жизненных ситуациях.

«Главная цель нашего проекта — вместе с опытными политтехнологами научить женщин грамотно и уверенно работать в медийном пространстве, строить эффективные коммуникации и становиться лидерами. Уверена, что все знания и навыки, полученные сегодня, будут активно применены нашими участницами в их общественной и политической деятельности, укрепляя наше движение и способствуя развитию сильной и ответственной женской команды на всей территории России», — отметила Наталия Полуянова.

В свою очередь, региональный координатор «Женского движения», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратила внимание, что «Женская политшкола» проходит в Подмосковье впервые.

«Вместе мы будем учиться публичному выступлению и эффективному взаимодействию с людьми. Эти навыки обязательно пригодятся тем, кто планирует в будущем строить политическую карьеру, становиться депутатами и участвовать в жизни нашей страны на высоком уровне. Мы специально подобрали компактную и интересную программу, чтобы даже те женщины, которые раньше не рассматривали для себя возможность идти в политику, могли увидеть в этом новый шанс и вдохновиться», — отметила Ксения Мишонова.

Спикерами «Женской политшколы» выступили исполнительный директор холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Стулова, политтехнолог Дмитрий Зиновьев и мастер публичной политики Ирина Мерзлякова.

Они, в частности, рассказали о построении уверенного образа, ключевых аспектах современных цифровых решений на основе нейросетей, о принципах модерации.

Как рассказала одна из участниц проекта, координатор «Женского движения Единой России» в Кашире и мама участника СВО Ангелина Фетисова, благодаря обучению участницы начинают уверенно взаимодействовать с окружающими.

«Не все мы по природе общительные или многословные, но именно такие тренинги помогают раскрыться. Я вижу это по коллегам: некоторые из них тихо и спокойно работают, возможно, ведут странички в соцсетях, но им сложно общаться с людьми или выступать публично. После участия в этих программах они уверенно взаимодействуют с окружающими. В прошлом году я стала участницей высшей партийной школы. Сначала мне казалось, что три дня такого интенсивного обучения — большая нагрузка: столько информации, столько новых знаний. Но те знания, которые мы получили, стали для меня настоящей базой», — отметила Ангелина.

Напомним, 13 — 14 октября в ЦИК партии «Единая Россия» состоится Третий всероссийский форум «Женского движения Единой России». Участие в нем могут принять председатели общественных советов, координаторы, а также активисты «Женского движения».

