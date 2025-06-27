В Реутове прошла выездная администрация для жителей старшего поколения

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко провел выездную встречу с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие прошло при участии представителей администрации, депутатского корпуса и ресурсоснабжающих организаций. В центре внимания оказались вопросы, волнующие участников губернаторской программы «Активное долголетие», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Люди старшего возраста — самые активные наши жители. У них накоплен богатый жизненный опыт, они глубоко погружены в повседневную повестку города и часто поднимают важные вопросы, требующие нашего внимания», — отметил Филипп Науменко.

На встрече обсуждались темы городской жизни, касающиеся благоустройства, развития транспортной сети, капитального ремонта жилого фонда, модернизации коммунальной инфраструктуры и работы учреждений здравоохранения. По традиции наибольшее количество обращений касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства. Жители задавали вопросы о сроках проведения капитального ремонта, ремонте кровель и инженерных сетей, содержании дворовых территорий и модернизации теплоснабжения.

Глава Реутова дал разъяснения по ключевым моментам программ капремонта и модернизации систем жизнеобеспечения, а также взял в работу ряд вопросов, требующих детального изучения. «Для того чтобы разобраться в конкретных ситуациях, договорился с заявителями о дополнительных встречах на месте. В ближайшие дни мы выйдем во дворы по улицам Советской и Новогиреевской», — уточнил он.

Отдельное внимание было уделено транспортной теме. Участники встречи выразили заинтересованность в организации маршрута общественного транспорта до Новского кладбища. Филипп Науменко сообщил, что данный вопрос будет направлен на рассмотрение профильного министерства Московской области. В настоящее время сообщение с этим направлением обеспечивается автобусом № 25К, выполняющим рейсы по выходным дням.

Формат выездной администрации позволяет не только оперативно решать актуальные вопросы, но и глубже понять реальную ситуацию в городе. Такой диалог с жителями даёт возможность своевременно скорректировать подходы в работе, усиливать контроль за исполнением существующих программ и снимать социальную напряжённость в чувствительных сферах.

«Выездная администрация — это хорошая возможность „сверить часы“ и получить обратную связь. Анализируя поступающие обращения, мы понимаем, какое направление требует особого внимания и дополнительного усиления», — подчеркнул глава округа.

Практика выездных встреч с жителями будет продолжена. Прямое общение с горожанами — важный инструмент эффективного управления и развития современного комфортного города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.