В Реутове прошла встреча к 84-летию фильма «Разгром немецких войск под Москвой»

Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке по адресу улица Ленина, дом 2. Участники обсудили историю создания советского документального фильма, в котором использовались уникальные кадры с полей сражений Великой Отечественной войны.

Особое внимание уделили роли документального кино в сохранении исторической памяти и поддержании морального духа общества. Депутат городского Совета Марина Кудинова отметила, что отечественные фильмы о войне помогают современникам помнить подвиги защитников Родины.

В завершение встречи гости обсудили современные документальные фильмы и сериалы, посвященные специальной военной операции, подчеркнув важность передачи исторических событий будущим поколениям.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.