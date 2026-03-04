В Реутове прошла творческая встреча с актером театра и кино Амаду Мамадаковым

В среду, 4 марта, в реутовском Музейно-выставочном центре состоялась творческая встреча учащихся школ с актером театра и кино, Заслуженным артистом республик Алтай и Тыва, Почетным деятелем искусств Москвы Амаду Мамадаковым. В ходе живой беседы юные реутовчане пообщались с гостем и узнали много нового о его творческом пути и профессиональных достижениях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для самых активных участников встречи Амаду Мамадаков провел эксклюзивный мастер-класс по основам актерского мастерства и сценического искусства. Каждый желающий смог раскрыть собственный творческий потенциал и почувствовать вкус настоящей игры перед зрителем. Кроме того, Амаду Мамадаков рассказал о своей волонтерской деятельности. Он оказывает активную поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их близким, помогая в сборе и отправке гуманитарных грузов и выступая с концертами перед военнослужащими. Сам актер поблагодарил руководство Музейно-выставочного центра Реутова за возможность поговорить с молодым поколением о профессии актера.

«Ребятам было интересно, особенно им понравились мастер-классы и упражнения. Очень важно, чтобы они умели понимать и чувствовать не только свою роль, но и роль партнера по сцене. Такие встречи помогают школьникам развивать физическое и духовное здоровье и преодолеть страх перед публичными выступлениями», — прокомментировал актер театра и кино Амаду Мамадаков.

В Музейно-выставочном центре Реутова регулярно проходят творческие встречи с деятелями культуры и искусства. В четверг, 19 марта, в 13:00 все желающие от 12 лет смогут лично пообщаться с актером театра и кино, композитором и режиссером Грантом Каграманяном, который проведет интерактив с участниками мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.