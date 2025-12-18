В Реутове прошла экскурсия для семей участников СВО на водозаборный узел

В четверг, 18 декабря, на территории реутовского водозаборного узла № 7 состоялась экскурсия для семей участников специальной военной операции. Сотрудники предприятия подробно рассказали гостям о принципах обеспечения водоснабжения в городе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе экскурсии показали местоположение резервуаров с водой, через которые ежедневно проходит около 22 тысяч кубометров. Кроме того, работники водоканала поведали о специфике своей деятельности и мерах безопасности на объекте. «В рамках программы по ознакомлению участников СВО и членов их семей с промышленными предприятиями в городе сегодня прошла экскурсия на водозаборный узел. Проводим мы подобные мероприятия и для того, чтобы оказать содействие в трудоустройстве нашим бойцам. В частности, на предприятии уже два месяца работает слесарем один из реутовчан — участников СВО. Также мы проводим подобные экскурсии и для школьников, чтобы рассказать им о работе служб ЖКХ», — отметил депутат городского Совета депутатов, директор Реутовского водоканала Дмитрий Глабай.

По окончании экскурсии реутовчане задали вопросы, касающиеся качества воды и процедуре ее очистки. Дмитрий Глабай подчеркнул, что город следит за качеством воды, поскольку она является не только коммунальным ресурсом, но и продуктом питания, и от ее качества зависит напрямую здоровье жителей.

